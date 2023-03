Ebenau will Flächen in Grünland rückwidmen

Seit Jahrzehnten unbebaut gebliebene Baulandflächen sollen in Grünland rückgewidmet werden.

Die betroffenen Parzellen in der Haberpoint-Siedlung harren teils seit 1968 einer Bebauung. "Durch die Rückwidmung werden anderswo kleinere Parzellen frei, auf denen förderbare Wohnungen oder Reihenhäuser gebaut werden können. So wird Bauland mobilisiert, das an bestehende Siedlungskerne anschließt", sagt Bürgermeister Johannes Fürstaller (ÖVP). Eine Siedlungsentwicklung in Lagen wie der mehrere Kilometer vom Ortszentrum entfernten Siedlung sei künftig nicht mehr möglich.