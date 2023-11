Ed Egger stellt sich zur Wahl

Im Juni wurde der FPÖ-Politiker Eduard Egger als Landtagsabgeordneter angelobt. Im März will er neuer Bürgermeister von Tamsweg werden.

Als Quereinsteiger in die Politik schaffte Eduard Egger auf Anhieb den Einzug in den Landtag. Das Ergebnis der FPÖ bei der Landtagswahl im Frühjahr motiviert ihn jetzt auch zum Antritt als Bürgermeisterkandidat in seiner Heimatgemeinde: "Uns geht es immer darum: Wer ist der ideale Kandidat? Spätestens seit dem Ergebnis bei der Landtagswahl, wo wir um fünf Prozent mehr als die ÖVP erreicht haben, ist mir klar, dass ich mich selbst der Herausforderung stellen werde. Es war historisch. In Tamsweg haben wir 36,94 Prozent erreicht, das sind 1168 Stimmen." Für Egger waren mehrere Gründe für den Erfolg entscheidend: "Mit Marlene Svazek haben wir ein landesweites Zugpferd. Aber natürlich zeigte es mir auch, dass meine Arbeit gesehen und geschätzt wird und die Menschen uns wieder Vertrauen schenken. Es herrscht Politikverdrossenheit. Wir wollen gemeinsam an Themen arbeiten", sagt der 53-Jährige und ergänzt: "Wenn es uns gelingt, den Bürgermeister in Tamsweg zu stellen, werde ich mich dementsprechend freispielen und mich zu hundert Prozent auf meine politischen Funktionen konzentrieren. Ich trete für ganz vorn an, nur an der Wahl teilzunehmen, ist mir zu wenig. Ich vergleiche es gerne mit dem Sport, da war mein Ziel auch immer, ganz vorne zu sein." An Themen mangle es nicht: "Die Themen gehen uns auch regional nicht aus. Der Kindergarten platzt aus allen Nähten. Da gehört endlich eine Lösung her. Generell werden die nächsten Jahre für die Marktgemeinde Tamsweg sehr fordernd, vor allem um die finanziellen Herausforderungen zu stemmen. Schulwegsicherung, Straßensanierung, Wohnraumschaffung, demografischer Wandel, um nur einige weitere zu nennen. Vieles läuft gut, auch unsere Wirtschaftsbetriebe sind weitum begehrt - dennoch müssen wir uns gemeinsam auf die Beine stellen."

Seit 2019 ist Eduard Egger geschäftsführender Bezirksobmann, seit 2022 offiziell gewählter Obmann: "Zumindest in den Gemeinden Mariapfarr, St. Michael, Tamsweg und Unternberg stellen wir einen Bürgermeisterkandidaten. Einige weitere sind im Gespräch."