Eddy Merckx Classic: 1000 Radfahrer trotzten Wind und Wetter

Radfahrer sind wetterfest: Das bewies am Sonntag der Radmarathon mit Start und Ziel in Fuschl. Schon am Samstag fuhren die Prominenten ihre Runde. Neben Eddy Merckx waren Laurent Brochard, Maurizio Fondriest, Rob Harmeling und Franz Stocher mit am Start. 5000 Euro wurden für den guten Zweck gesammelt.

"We are R'Eddy!": Die Fuschlseeregion präsentierte sich zur diesjährigen Eddy Merckx Classic ganz im traditionellen Gelb der Tour de France. Mit Schriftzügen in riesigen gelben Lettern, großen Transparenten und sogar Straßen-Graffitis entlang der Strecke. Damit feierten die Organisatoren ein besonderes Jubiläum: Vor genau 50 Jahren holte Radmarathon-Schirmherr und Jahrhundert-Radrennfahrer Eddy Merckx (74) den ersten von fünf Gesamtsiegen bei der berühmtesten Rundfahrt der Welt - und legte damit den Grundstein für seine so außergewöhnliche Karriere. Eddy Merckx zeigte sich gerührt: "Eine wunderschöne Überraschung. Das SalzburgerLand ist mir wirklich ans Herz gewachsen - nicht nur wegen der schönen Landschaft, sondern auch, weil ich so viele Freunde hier gefunden habe."



Helmut Trettwer und Sandra Seeburger holten die Siege

Am Sonntag stand der Sport im Vordergrund. Um 8 Uhr fiel der Startschuss für den 13. Eddy Merckx Classic Radmarathon im Zentrum von Fuschl am See und rund 1000 begeisterte Rennradfahrer traten in die Pedale. Aufgrund der Wettervorhersage war die Langdistanz (169 Kilometer und 2609 Höhenmeter) bereits am Freitag abgesagt worden. Den Tagessieg über die Mitteldistanz (106 Kilometer und 1593 Höhenmeter) bei den Männern holte sich Helmut Trettwer aus dem bayrischen Teisendorf. Bei den Frauen triumphierte Sandra Seeburger aus Waldzell (Oberösterreich).

5000 Euro für die Wings for Life Stiftung für Rückenmarksforschung

Gemeinsam mit Eddy Merckx und Leo Bauernberger übergab Sportlandesrat Stefan Schnöll einen Scheck über 5000 Euro an die Wings for Life Stiftung. Das Geld war am Wochenende gesammelt worden. Der Großteil des Spendenbetrags kam bei der Charity-Ausfahrt am Samstag zusammen. Neben den "Stammgästen" Laurent Brochard, Maurizio Fondriest, Rob Harmeling und Franz Stocher waren dabei auch der Triathlet Andreas Giglmayr und Snowboarder Andreas Promegger mit von der Partie. Nach der Ausfahrt - die von Fuschl am See über Hintersee und die Strubklamm auch über den Salzburgring führte - war dann noch genügend Zeit für eine gemütliche Einkehr beim Triathlonhotel Mohrenwirt in Fuschl am See, wo Gastgeber Jakob Schmidlechner die Gäste kulinarisch verwöhnte.

Quelle: SN