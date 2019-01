"Edelweißer" mit Klarinette

Seine Familie ist ihm das Wichtigste. Der Obmann des Edelweiß Clubs, Reinhard Doppler, bäckt Brot, macht Musik und tanzt beim Edelweißkränzchen.

Sauerteig "Maria" harrt seines Einsatzes. In der violetten Germschüssel auf der Terrasse. Bis Freitag. Denn da bäckt Reinhard Doppler Schwarzbrot. Das ist eines der vielen Hobbys des 48-Jährigen, der seit 2005 in Anif lebt.

Aufgewachsen ist er in Gneis in der Eichethofsiedlung. Er war nach dem Besuch der HTL in einem Planungsbüro für Tiefbau tätig. "Hier hab' ich Kanal- und Wasserleitungen geplant und gebaut, war als Bauleiter immer allein in der Erde", sagt er. Bald sattelte er um ins Baunebengewerbe, sanierte Wohnungen und Häuser nach Brand- und Wasserschäden und hatte mehr Kundenkontakt.