EDV-Probleme rund um Volksbegehren sorgen in Salzburg für lange Schlangen

Etliche Salzburger unterschrieben am Freitag das Volksbegehren zum Nichtraucherschutz. Der Ansturm in ganz Österreich ließ die EDV-Systeme des Innenministeriums zusammenbrechen.

"Es ist eine Schande, dass wir überhaupt hier stehen müssen, um zu unterschreiben." Elisabeth Strodl wird hörbar emotional, sobald sie über das Volksbegehren zum Nichtraucherschutz spricht. Die Pensionistin ist eine von knapp 100 Salzburgern, die das Volksbegehren am Freitag mit einer Unterschrift unterstützen. Die Pensionistin stellt sich damit gegen das Vorhaben der Regierung, das absolute Rauchverbot in der Gastronomie wieder zu kippen. "Das Verbot war schon beschlossen, aber Bundeskanzler Kurz ist vor der FPÖ leider in die Knie gegangen", sagt Strodl.

Für ihre Unterschrift brauchte die Salzburgerin im Schloss Mirabell einiges an Geduld. Vor den Schaltern kam es am Vormittag zu längeren Wartezeiten. Der Grund: Das EDV-System streikte immer wieder. Das Programm läuft auf den Rechnern des Innenministeriums. "Wenn technisch in Wien nichts geht, dann können wir in Salzburg leider nichts machen", sagt Amtsleiter Franz Schefbaumer. Eigentlich sei man personell gut aufgestellt und könne alles ohne Warteschlangen abarbeiten. Die Magistratsbediensteten konnten am Freitag jedoch oft über längere Zeit nicht auf das System zugreifen. Einzelne Personen mussten daher bis zu 30 Minuten warten, ehe sie eine Unterstützungserklärung für das Volksbegehren unterzeichnen konnten. Laut Innenministerium stürzten die Computer-Server wegen des großen Ansturms für knapp zwei Stunden ab. Eine Unterstützungsabgabe war zeitweise weder online noch bei Gemeinde- oder Bezirksämtern in ganz Österreich möglich.

Allein am Vormittag unterschrieben in der Stadt Salzburg dennoch rund 70 Personen. "Das sind für einen halben Tag sehr viele", sagt Schefbaumer. Viele potenzielle Unterstützer hätten wegen der langen Warteschlangen resigniert und seien wieder gegangen. "Manche mit lautstarken Unmutsäußerungen."

Hubert Hornegger ließ sich davon nicht abschrecken. "Ich lasse mich von der Regierung sicher nicht vergiften. Ich habe Asthma und spüre den Rauch in Gasthäusern sofort", sagt der Einzelhandelskaufmann. Er sei hier um ein Zeichen zu setzen. "In ganz Europa gibt es ein totales Rauchverbot, nur in Österreich nicht."

Das eben erst gestartete Frauenvolksbegehren unterstützten am Freitagvormittag knapp 50 Salzburger. Auch sie mussten wegen der EDV-Probleme lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Das Innenministerium verspricht Besserung: Man sei bemüht, die Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen, hieß es in einem offiziellen Schreiben.