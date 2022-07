EDV-System des Landes Salzburg war am Donnerstag komplett ausgefallen

Die gesamte Landesverwaltung war nach einem nächtlichen Update eines Servers stundenlang lahm gelegt. Einen Hacker-Angriff wie in Kärnten schloss das Land Salzburg aber definitiv aus.

Nichts ging mehr am Donnerstag von den frühen Morgenstunden bis Mittag beim Land Salzburg. Sämtliche Internetauftritte des Landes waren offline, auch die E-Mail-Programme funktionierten nicht, und auch die Festnetz-Telefonanlagen waren teilweise ausgefallen. Franz Wieser, Sprecher des Landes, schilderte, dass in der Nacht ein geplantes Serverupdate vorgenommen worden sei. Dabei habe sich ein Fehler breit gemacht und das System lahm gelegt. Die EDV-Techniker des Landes machten sich mit einer externen Firma an die Behebung des Problemes. Gegen 12 Uhr konnten die Systeme wieder hochgefahren werden und auch die Homepage des Landes war wieder abrufbar. "Seit 12 Uhr Mittag sind alle Systeme und Programme wieder voll funktionsfähig. Die Überprüfungen der Spezialisten haben ergeben, dass die Sicherheit der Daten zu jeder Zeit gewährleistet war. Ebenfalls ausgeschlossen werden kann ein Hackerangriff. Die Ursache lag in einer fehlerhaften Hard- und Software-Komponente eines externen IT-Dienstleisters."

Man könne auch sicherstellen, dass keine Daten verloren gegangen seien oder es einen externen Zugriff auf das System gegeben habe. Die Firewall sei immer aktiv gewesen, auch die Daten seien allesamt da.

Betroffen vom Ausfall waren sämtliche Bereiche der Landesverwaltung und auch die Bezirkshauptmannschaften. Daher wurde das Amt heruntergefahren. Sämtliche Förderanträge konnten Donnerstagvormittag aber weder eingebracht noch bearbeitet werden. Der Katastrophenschutz sei vom Ausfall nicht betroffen gewesen. Auch der Digitalfunk habe wie gewohnt funktioniert, sagt Wieser. Die Präventivmaßnahmen, die für so einen Fall vorgesehen seien in der IT, hätten gut funktioniert. Die Routinechecks, die im Hintergrund gelaufen seien, hätten das System permanent überwacht.