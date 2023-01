Ehefrau gewürgt und erstochen: Lebenslange Haft für Pinzgauer Wirt

Jener 42-jährige Gastronom, der im Mai 2022 in Piesendorf seine getrennt von ihm lebende Ehefrau (30) getötet hatte, wurde am Donnerstag am Landesgericht Salzburg von den Geschworenen einstimmig des Mordes für schuldig befunden. Er erhielt die Höchststrafe - lebenslange Haft. Gleichzeitig wurde er in eine Anstalt für zurechnungsfähige, aber geistig höhergradig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.





Die acht Geschworenen hatten nach relativ kurzer Beratung keinen Zweifel: Sie erkannten am Donnerstagnachmittag den 42-jährigen Wirt einstimmig des Mordes für schuldig. Demnach hatte er am 13. Mai 2022 seine 30-jährige Noch-Ehefrau erst massiv gewürgt und ihr dann drei wuchtige Messerstiche in den linken Brustbereich versetzt. Das Opfer verblutete.

Das Geschworenengericht (Vorsitz: Richterin Martina Pfarrkirchner) verhängt die Höchststrafe: Lebenslange Haft. Der Angeklagte meldete über seinen Verteidiger umgehend Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an - das Urteil ist damit nicht rechtskräftig. Zusätzlich zur Haftstrafe ordnete das Gericht die Unterbringung des Angeklagten in eine Anstalt für höhergradig abnorme Rechtsbrecher an.

Vier Angehörigen der getöteten Frau - ihren Eltern und ihren Geschwistern, vertreten von Rechtsanwalt Stefan Rieder - muss der Angeklagte zudem je 40.000 Euro Trauerschmerzensgeld zahlen.

Bis 21.30 Uhr war am Mittwoch, dem ersten Prozesstag, in dem Aufsehen erregenden Mordverfahren verhandelt worden. Allein die Vernehmung des Angeklagten hatte sich über mehrere Stunden gezogen.

Objektiviert ist: Der Gastronom hatte seine 30-jährige Noch-Gattin am 13. Mai 2022 - sie lebte zu diesem Zeitpunkt seit vier Monaten schon getrennt von ihm - auf brutale Weise getötet.

"Er hat sie am Tattag überredet, zu ihm in einen Gasthof, den sie zuvor gemeinsam geführt hatten, zu fahren, um ihm dort angeblich bei Büroarbeiten zu helfen. Es kam schnell wieder zu einem Streit, der schließlich eskalierte", so Staatsanwältin Katharina Nocker in ihrem Schlussplädoyer am Donnerstag: "Der Angeklagte hat seine Frau in den Schwitzkasten genommen und sie zuerst lang und massiv gewürgt. So heftig, dass ein Kehlkopfknorpel brach. Dann hat er ihr ein Messer mit 21 Zentimeter Klingenlänge drei Mal in den linken Brustkorb gerammt. Der dritte Stich war laut Gutachten so wuchtig, dass dabei der ganze Körper der Frau durchstoßen wurde." Für sie, so schloss die Staatsanwältin, "gibt es keinerlei Zweifel, dass er seine Frau vorsätzlich getötet hat. Ich glaube sogar, dass er die Tat plante. Er war sehr eifersüchtig, er hatte seine Frau, wie Chats belegen, gefährlich bedroht und sie nach ihrer Trennung von ihm kontrolliert". Nachsatz: "Ich habe im Prozess keine wirkliche Reue beim Angeklagten gesehen. Im Gegenteil: Er hat sich selbst bemitleidet."

Im Prozess zeigte sich der 42-jährige gebürtige Deutsche - er hatte sein späteres Opfer 2017 geheiratet, es gibt eine gemeinsame Tochter (7) - tatsachengeständig: Seine Frau habe ihn im Streit massiv gekränkt und gedemütigt; als sie "boxend" auf ihn zugegangen sei, habe er sie in den Schwitzkasten genommen und irgendwann reflexartig zu einem Messer gegriffen. RA Franz Essl, sein Verteidiger, hatte auch im Schlussplädoyer betont, dass sein Mandant die Tat in einem "Affektsturm", ausgelöst durch massive Kränkungen durch die Gattin, verübt habe. Laut Essl liege strafrechtlich gesehen kein Mord, sondern Totschlag gemäß Paragraf 76 Strafgesetzbuch vor: "Er hat sich demnach in einer allgemein begreiflichen heftigen Gemütsbewegung zu der Tat hinreißen lassen."

Bemerkenswert: Am späten Nachmittag von Prozesstag eins hatte die neuropsychiatrische Sachverständige Gabriele Wörgötter ihr Gutachten über den Angeklagten modifiziert und ihm nunmehr eine Persönlichkeitsstörung und eine ungünstige Gefährlichkeitsprogose bescheinigt, die auch eine Einweisung in eine geschlossene Anstalt erfordere: "Es bedarf bei ihm auch einer intensiven Psychotherapie, die nur in einem geschlossenen Setting möglich ist." Wie seine Vernehmung gezeigt habe, zeige der Angeklagte keine Schuldeinsicht. Sein Verhalten im Prozess, ihr bislang nicht vorliegende Chats, in denen er seine Noch-Gattin mit dem Tod bedroht habe sowie die Tatsache, dass er auch schon eine frühere Partnerin bedroht hatte, hätten zur Abänderung ihrer Expertise geführt, konstatierte Wörgötter.

Ebenfalls bemerkenswert: Die drei Berufsrichterinnen ließen zusätzlich zu der an die acht Geschworenen gerichteten Hauptfrage nach Mord die vom Verteidiger geforderte Eventualfrage nach Totschlag aus rechtlichen Gründen nicht zu. Begründung: Eine "allgemeine Begreiflichkeit"im Handeln des Angeklagten sei "in keinster Weise indiziert".