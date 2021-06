Ehefrau über Jahre immer wieder vergewaltigt und gequält: Schuldspruch für Flachgauer bestätigt

Im Oktober 2020 hatte ein 55-jähriger Flachgauer am Landesgericht Salzburg viereinhalb Jahre unbedingte Haft erhalten, weil er laut Urteil seiner Ehefrau viele Jahre massive körperliche und seelische Gewalt zugefügt hatte.

Dem Salzburger Schöffensenat zufolge hatte der nicht geständige Ehemann die Gattin von 2004 an bis Anfang 2018 zumindest 16 Mal vergewaltigt. Zudem hatte er das Opfer laut Anklage über Jahre hindurch regelmäßig gequält und misshandelt und der Frau immer wieder Faustschläge versetzt. Auch war er, so sah es das Schöffengericht als erwiesen an, der Gattin mit dem Einkaufswagen über die Zehen gefahren und hatte Messer ins Spülbecken geworfen, während sich ihre Hände darin befanden. Die Verurteilung erfolgte wegen Vergewaltigung, fortgesetzter Gewaltausübung und Nötigung; der Flachgauer erhob dagegen Nichtigkeitsbeschwerde beim Obersten Gerichtshof (OGH).

Kürzlich wies das Höchstgericht die Nichtigkeitsbeschwerde als unbegründet ab - der Schuldspruch gegen den 55-Jährigen ist damit rechtskräftig. Der OGH sinngemäß in seiner Entscheidung: Der Kritik des Angeklagten an der Beweiswürdigung des Erstgerichts, das sich vor allem auf die Aussagen des Opfers stützte, komme keine Berechtigung zu. Nun muss noch das Oberlandesgericht Linz über das endgültige Strafmaß befinden.