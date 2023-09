Ehemalige Freundin laut Anklage massiv gestalkt - Prozess gegen 32-jährigen Salzburger platzte

Beharrliche Verfolgung (Stalking) seiner Ex-Freundin, und das auf massive Art, lastet die Staatsanwaltschaft einem Salzburger an. Demnach rief der 32-Jährige die "Ex" im ersten Halbjahr 2023 täglich mehrmals an - unter Verwendung von bis zu 30 verschiedenen Telefonnummern. Zudem soll er sie über Social-Media-Kanäle (Tik Tok, Instagram etc.) sowie per E-Mail immer wieder kontaktiert haben; weiters habe er wiederholt bei ihr geläutet, ein Mal ihren Garten betreten, durch die Terrassentür gestarrt und auch vor ihrer Wohnung gewartet.

BILD: SN/EVA MARIA GRIESE Symbolbild.