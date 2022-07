Ehemalige "Grünmarkt-Standlerin" bleibt Salzburger Universitätsplatz treu

Statt Obst und Gemüse verkauft Nina Salchegger in der Salzburger Altstadt demnächst die Produkte der Apothekenmarke Saint Charles aus Wien.

"Es ist Fügung, dass mich meine berufliche Zukunft zurück in die Salzburger Altstadt und ausgerechnet hierher auf den Universitätsplatz führt", sagt Nina Salchegger. Die Freude darüber steht ihr ins Gesicht geschrieben. "Dieser Platz zieht mich magisch an." Seit Salchegger mit ihren Eltern Bruni und Johann Allerberger aus Wals-Siezenheim schweren Herzens die Entscheidung getroffen hatte, den Obst- und Gemüsestand am Grünmarkt nach 30 Jahren Ende Mai zu schließen, hat sie viele Jobangebote bekommen. Salchegger ist rundum für ihre offene Art und ...