Ehemaliger Bauamtsleiter in Salzburg wegen Betrugs zu bedingter Haftstrafe sowie Geldstrafe verurteilt.

Das Urteil - sechs Monate bedingte Haft sowie eine Geldstrafe in Höhe von 2340 Euro - ist noch nicht rechtskräftig.

Ein - nun ehemaliger - (Bau-)Amtsleiter einer Gemeinde im Pongau sah sich Freitag am Landesgericht mit den Vorwürfen des schweren Betrugs und des Amtsmissbrauchs konfrontiert.

Zum einen lastete ihm Staatsanwalt Roland Finster an, er habe als damaliger Gemeindebediensteter die Besoldungsstelle des Landes dazu verleitet, ihm mehr an Gehalt auszuzahlen als ihm zugestanden sei. Konkret, so Finster, hatte der Ex-Amtsleiter an die Besoldungsstelle eine selbst gefälschte Ergänzung zu seinem Dienstvertrag geschickt, "wonach er in einer höheren Gehaltsgruppe eingestuft ist ...