Ehemaliger Salzburger Polizei-Hofrat fordert von der Republik 115.000 Euro Entschädigung

Ein Zivilprozess, der bereits im Oktober 2017 startete, wird heute, Montag, am Landesgericht fortgesetzt. In dem von Richter Andreas Wiesauer geführten Verfahren geht es um die geharnischte Klage eines im Herbst 2015 pensionierten Polizei-Hofrats gegen die Republik als Rechtsträgerin seines ehemaligen Arbeitgebers. Der inzwischen 60-jährige Polizeijurist will vom Bund insgesamt 115.000 Euro Entschädigung. Die Summe, so Gerichtssprecher Peter Egger auf SN-Anfrage, "setzt sich aus angeblichem Verdienstentgang in Höhe von 95.000 Euro und einer Schmerzensgeldforderung von 20.000 Euro zusammen".

Der Ex-Polizeijurist lag jahrelang mit (ehemaligen) Vorgesetzten im Clinch. Er war einst u. a. Referent und Leiter des Strafamtes in der Landespolizeidirektion. Fakt ist, dass der hochrangige Ex-Polizeibeamte und nunmehrige Kläger mehrfach suspendiert worden war - laut späteren gerichtlichen Entscheidungen aber zu Unrecht. So wurde er 2012 suspendiert, weil er beschlagnahmte Glücksspielautomaten widerrechtlich zurückgegeben habe. Nach erfolgreicher Beschwerde kehrte er aber bald wieder in den Dienst zurück.

2016 stand der streitbare Polizei-Hofrat sogar wegen des Vorwurfs des Amtsmissbrauchs vor dem Strafgericht. Ihm wurde angelastet, als Referent bzw. Leiter des Strafamts hunderte Verwaltungsstrafakten nicht bearbeitet oder zu Unrecht eingestellt zu haben. Der Polizeijurist hatte die Vorwürfe energisch zurückgewiesen und von einer Hetzjagd auf ihn durch Ex-Vorgesetzte gesprochen. Der Jurist wurde letztlich rechtskräftig freigesprochen: Das Schöffengericht betonte, ein Fehlverhalten des Polizei-Hofrats sei "nicht nachweisbar".

Im jetzigen Zivilprozess fordert der Kläger erheblichen Verdienstentgang: Erstens sei er von Mitte Mai bis Ende Juli 2014 zu Unrecht suspendiert gewesen; zweitens habe man ihn versetzt, drittens ab Mitte August 2014 quasi in den dauerhaften Krankenstand gedrängt und schließlich habe er mit September 2015 in Pension gehen müssen. Zudem, so der Kläger, werde ihm auch in Zukunft weiterer Verdienstentgang entstehen.

Ehemaligen Vorgesetzten wirft der Kläger Mobbing vor. Daher stünde ihm auch Schmerzensgeld für dadurch erlittene psychische Beeinträchtigung zu.