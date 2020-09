Ehemann von Pflegerin stiftete diese zu Raub an 91-jähriger Pinzgauerin an: Sechs Jahre Haft

Bereits 2018 rechtskräftig verurteilte slowakische Pflegerin hatte das gebrechliches Opfer mit Schlaftabletten in Tiefschlaf versetzt und aus Tresor Geld und Schmuck im Wert von 250.000 Euro genommen. Am Freitag erhielt nun der Ehemann der Pflegerin am Salzburger Landesgericht sechs Jahre Gefängnis (nicht rechtskräftig). Er hatte seine Frau zur heimtückischen Tat angestiftet und das Diebesgut in die Slowakei verbracht.

SN/apa Symbolbild.