Ehepaar aus Oberösterreich bei Bergtour im Flachgau abgestürzt

Zwei Oberösterreicher haben sich beim Abstieg von der Eisenaueralm in einer Klamm verstiegen. Die über 80-jährigen Pensionisten konnten leicht verletzt und erschöpft geborgen werden.

Chronik

Am Mittwoch wurden die Gondeln der neuen Zwölferhorn-Seilbahn in St. Gilgen eingehängt. Die offizielle Eröffnung soll am 22. oder 23. Oktober erfolgen.