Kleine Feuerwehr, große Einsätze: "Eine tolle Truppe, die super arbeitet"

Thomatal im Lungau hat 352 Einwohner und jeder achte davon ist bei der freiwilligen Feuerwehr. Alle sind mit Herz dabei. Und das war zuletzt besonders wichtig.

Am Donnerstagvormittag hat das Wetter gepasst und er hatte endlich Zeit. "Ich bin grad beim Rasenmähen", sagte Volker Mörtl, als ihn die SN am Telefon erreichten. Mörtl ist seit 2015 Ortskommandant der freiwilligen Feuerwehr in dem kleinen Dorf Thomatal im Lungau.

In dieser Woche hat er eigentlich frei, aber die vergangenen Tage verliefen für ihn und für die anderen Kameradinnen und Kameraden seiner Feuerwehr alles andere als ruhig.

Gleich vier Mal binnen einer Woche mussten die ...