Ehrenamtliche retteten heuer im Pongau bisher 62 Rehkitze

Engagiert für die Rettung der Rehkitze

Sehr berührend war etwa der vorletzte Einsatz für das Team, erzählt sie: "Zwei Kitze sind - weil sie doch schon sehr groß waren - aus der Wiese hinausgelaufen. Die drei Kinder des Pfarrwerfener Bauern sind deshalb bereits frühmorgens Wache am Waldrand gestanden, damit kein Rehkitz vor der Mahd wieder hineinläuft. Und beim Mähen sind zwei Familienmitglieder vorausgegangen und am Traktor mitgefahren, damit den Rehkitzen nur ja nichts passieren kann."

Die Zeitspanne für eine exakte Ortung ist immer eine sehr kurze, "die Infrarotkamera der Drohne zeigt besonders gut vor Sonnenaufgang an." Für die ehrenamtlichen Helfer ist es kein Problem, dafür täglich um vier Uhr morgens aufzustehen, "wir haben eine 13-Jährige im Bergeteam. Die Eltern sind fast überrascht, dass sie so engagiert und frühmorgens mit dabei ist."

Wenn eine Drohne ein Kitz aufgrund des Temperaturunterschiedes aufgespürt hat, suchen die Freiwilligen an eben dieser Stelle. Die anderen Helfer lotsen den Suchenden mit einem Funkgerät zur Fundstelle. Vorsichtig wird das Rehkitz in einen eigenen Weidekorb gesetzt und an den Feldrand gebracht. Liebevoll überdeckt Wimmer das kleine Kitz am schattigen Platz mit Ästen. "Es ist es auch äußerst wichtig, die Kitze mit viel Gras in den Händen hochzuheben, damit sie keinen menschlichen Geruch aufnehmen. Sonst würden sie vom Muttertier verstoßen oder von Fressfeinden entdeckt. Zumeist bleiben die Kitze dort und rufen instinktiv nach der Geiß", erklärt sie, aber oft helfen auch Landwirte und Jäger mit, "die Absprache und Zusammenarbeit mit ihnen ist enorm wichtig."

Daten & Fakten

Rehkitzrettung



Der Verein Rehkitzrettung und Copterassistenz agiert seit vier Jahren ehrenamtlich im Pongau. Einsatzorganisationen, Jägerschaft, Landwirte (bei abgängigen Tieren) und Grundbesitzer können diese Assistenz anfordern.

www.rehkitzrettung-copter-assistenz.at

Spenden gerne unter RAIKA Pongau Mitte. IBAN AT92 3505 5000 4203 0130