Eichstraße: Keine Unfallhäufung

Während der Sperre im Zuge des Brückenneubaus prüft Stadt Verkehr.

Hans Finder aus Gnigl wandte sich in der Vorwoche mit einem Leserbrief an die "Salzburger Nachrichten". Vor seinem Haus habe es erneut gekracht. In der Enge am Fuße des Kühbergs komme es immer wieder zu gefährlichen Situationen. Treffen zwei größere Fahrzeuge aufeinander, müsse eines auf den Gehsteig ausweichen.

Finder bat in seinem Leserbrief die Stadt, die Sperre anlässlich des Eichbrückenneubaus zu nutzen, um den Verkehrsterror zu entschärfen.

"Genau das ist geplant", sagte Verkehrsplaner Sebastian Tschinder aus dem Büro von Verkehrsstadtrat Johann Padutsch (Bürgerliste) auf Anfrage. Die Stadt werde prüfen, inwieweit Gehsteig-Absicherungen oder eine Einbahn-Führung möglich seien. Tschinder sagt, es spieße sich vor allem im Bereich zwischen Versorgungshausstraße und Kühbergstraße. Es gebe zwar eine Ampel für Obusse, aber wenn zwei Lastwagen aufeinandertreffen, müsse zwangsweise einer auf den Gehsteig ausweichen. Die Bauarbeiten zum Neubau der Eichstraße starten, wie berichtet, kommenden Montag, 5. März. An diesem Tag wird die baufällig gewordene Brücke über die Gleise total gesperrt.

Bis Ende Oktober wird die bestehende Brücke abgerissen und dann komplett neu errichtet. Heikel: Die Stahlbrücke samt Bögen und Gehwegkonstruktionen wird auf der noch bestehenden Brücke hergestellt. Bus- und Autofahrer, aber auch Fußgänger und Radler müssen über die Schwabenwirtsbrücke beziehungsweise die Unterführung Gaisbergstraße ausweichen.