Eigene Ehefrau misshandelt und auch mit Messer beraubt: Haftstrafe für Afghanen in Salzburg

28-jähriger Afghane hatte seiner Gattin zudem mit dem Tode gedroht.

Über einen Zeitraum von fünf Jahren hatte ein bislang unbescholtener Afghane, er ist seit 2015 in Österreich, seine Gattin laut Anklage wiederholt durch Schläge und Tritte misshandelt, dabei teils auch verletzt sowie mit dem Tode bedroht. Zudem hatte er ihr auch gleich mehrmals Geld geraubt oder zu rauben versucht - ein Mal hielt er ihr dabei laut Anklage ein Messer an den Kopf, ein weiteres Mal eine Gabel. Am Donnerstag vor dem Schöffengericht (Vorsitz: Gabriele Glatz) legte der Angeklagte (Verteidiger: RA Ewald Ullmann) letztlich doch ein Geständnis ab. Zuvor hatte er unter anderem gemeint, sich wegen seiner damaligen Drogensucht nicht mehr wirklich an die Vorwürfe erinnern zu können. Der Schöffensenat verurteilte ihn zu 18 Monaten unbedingter Haft. Rechtskräftig.