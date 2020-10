Eigene Ordination für Covid-Verdachtsfälle bei Blutlabor

In der Stadt wird eine Spezialambulanz eingerichtet, um Ansteckungen in den Arztpraxen zu vermeiden.

Das Land Salzburg richtet in Kooperation mit der Ärztekammer und der Österreichischen Gesundheitskasse eine eigene Infektordination ein. Dort sollen Covid-19-Verdachtsfälle rasch und isoliert von anderen Patienten untersucht werden können. Derzeit wird ein Mietvertrag für die Ordination in der Strubergasse ausgearbeitet. Im selben Gebäude befindet sich das Medilab von Hans-Georg Mustafa.

Der Betrieb der Praxis und die genauen Modalitäten wie Besetzung, Öffnungszeiten, Anmeldungen etc. werden von der Ärztekammer und der ÖGK organisiert, sagt Landesgesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP). "Gerade in der Stadt sind wir mit der Situation konfrontiert, dass sich Arztpraxen oft in Mehrparteienhäusern befinden oder in den Praxen keine räumliche Trennung zwischen Corona-Verdachtsfällen und anderen Patienten möglich ist. Um hier möglichst auf Nummer sicher zu gehen und zu verhindern, dass Covid-19-Patienten andere Menschen infizieren, haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen."

Ideale Infrastruktur und rasche Abwicklung der Tests

Die Infektordination, für die die erforderlichen rechtlichen Genehmigungen vorliegen, befindet sich im Erdgeschoß und verfügt über einen eigenen Eingang, heißt es in einer Aussendung des Landesmedienzentrums. Demnach sei die vorhandene Infrastruktur laut Stöckl ideal. "Die Ordination kann mit wenig Aufwand in Betrieb genommen werden. Die Abstriche können direkt mit einem vorhandenen Aufzuglift in das Medilab zur Auswertung geschickt werden. Das spart sehr viel Zeit und Aufwand. Zudem stehen für die Patientinnen und Patienten Parkplätze zur Verfügung, da sie ja nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in diese Ordination kommen sollen."

Quelle: SN