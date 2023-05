Ein 14-jähriges Mädchen steht in Salzburg wegen schweren Raubes vor Gericht

Die Schülerin soll Ende Jänner dieses Jahres in der Stadt Salzburg einem gleichaltrigen Burschen ein Springmesser vorgehalten, ihn mit dem Abstechen bedroht und beraubt haben.

Ein erschütternder Fall von Jugendkriminalität wird am kommenden Dienstag am Landesgericht Salzburg verhandelt. Angeklagt wegen schweren Raubes ist ein gerade einmal 14-jähriges Mädchen. Ende Jänner soll die Schülerin am Hauptbahnhof Salzburg gemeinsam mit einem unmündigen 13-jährigen Buben und einer weiteren jungen, aber unbekannten Mittäterin einen Jugendlichen aus dem Pongau brutal beraubt haben.

Laut Anklage hielt die 14-Jährige dem Burschen ein Springmesser gegen den Bauch und drohte ihm mit dem Abstechen, wenn er nicht sofort alle Wertsachen hergebe. Die beiden jungen Mittäter schlugen dem Opfer zudem mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Beute: die Jacke des Opfers, dessen schwarze Kappe sowie dessen Kopfhörer.

Gegen die 14-Jährige gab es übrigens schon drei Anzeigen wegen Straftaten, auch schon wegen Raubes. Die wurden aber zurückgelegt, weil das Mädchen damals noch strafunmündig war.