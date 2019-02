Ein Abend ganz im Zeichen der Mode in der Brandboxx

Topmodels lieferten bei der Brandboxx Fashion Night in Bergheim einen Vorgeschmack auf die Modetrends für Herbst und Winter 2019/20.

In der Brandboxx in Bergheim wurden am Montagabend die Modetrends der Herbst-/Winterkollektionen 2019/20 präsentiert. Im Rahmen der Modemesse Fashion Premiere fand die Brandboxx Fashion Night statt. Auf dem Laufsteg wurde gezeigt, was angesagt sein wird: Textur- und Materialvielfalt und insbesondere der sportliche Stil. Präsentiert wurden Damen-, Herren- und Kindermode sowie Abendmode und Dessous.



