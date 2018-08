Ein Abschluss mit Druck und Schluck

Abschluss der Festspiele Golling: 3100 Besucher ließen sich kulturell und kulinarisch verwöhnen.

Caro mio, was war das für eine Saison der Festspiele Burg Golling: 3100 Kunst- und Kulinarik-Fans besuchten die insgesamt 16 Veranstaltungen mit 55 Künstlern, die bis auf zwei Mal allesamt Schönwetter-Veranstaltungen im Burghof waren.

Erstmalig musste eine Vorstellung heuer wegen Kälte nach innen verlegt werden. Hintergrund war der Temperatureinbruch am vergangenen Sonntag. "Die Verlegung war eine Premiere", sagt Festspiel-Vorstand Hermann Döllerer. Er und sein Team um den künstlerischen Berater Philipp Preimesberger arbeiten bereits am Programm für die neue, dann 20. Saison. Verraten wollen Döllerer und Preimesberger nur so viel: "Es wird wieder ein guter Mix aus Musik, Schauspiel und Lesungen."

Zum diesjährigen Abschluss am Dienstagabend gab es eine Mischung aus Mozart und Shakespeare: Schauspieler Michael Schefts trug Monologe von Hamlet, Othello und Falstaff sowie Auszüge aus Briefen Wolfgang Amadeus Mozarts vor, Sopranistin Katrin Fuchs und Pianistin Elena Gertcheva sorgten für die musikalische Begleitung.

Der Abend klang mit Mozarts humorvoller Komposition "Caro mio, Druck und Schluck" aus. Apropos Schluck: Diesen gab es in Form eines Aperitifs auf der Burg und nach dem Konzert zum Menü von Spitzenkoch Andreas Döllerer.