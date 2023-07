Ein Ansatz wie Billigmode

In Sachen Verkehr gibt die Politik die Regeln vor, ebenso bei der Gesundheit und vielen anderen Themen - warum also auch nicht stärker in Sachen Nachhaltigkeit? Diese Verantwortung auf die Konsument/-innen abzuwälzen, ist zu billig.

Drei Tage lang wurde bei den Konsumdialogen intensiv alles rund um das Thema Textilien diskutiert, vom Abschied aus der "Fast Fashion" über Recycling und Secondhand bis zum "Zukunftsprodukt Wolle" und mehr. Neben dem Bewusstsein, dass große Teile der Modeindustrie unserem Planeten und unserer Gesellschaft schweren Schaden zufügen, gab es aber auch viel Positives zu sehen, viele Ansätze, wie man es besser machen könnte, viele Unternehmen, die es bereits besser machen. Dazu braucht es aber auch dringend, so der Tenor, die große Ebene - ohne politische Rahmenbedingungen wird Mode weder fairer noch ökologischer noch regionaler werden. Diese Probleme auf die Konsument/-innen abzuwälzen, das ist wie Billigmode aus Asien - viel zu billig, nicht nachhaltig und letztlich schlecht für alle Beteiligten.