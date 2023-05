Ein Apfelbäumchen für mehr Inklusion in Abtenau

Die Lebenshilfe verweist in einer österreichweiten Aktion auf die Teilhabe behinderter Menschen in Gemeinden. In Abtenau funktioniert dies zum Teil schon gut - aber es ist noch Luft nach oben.

Spätestens seit der Errichtung des Lebenshilfe-Wohnhauses 2019 sind die Lebenshilfe und ihre Klient/-innen sehr präsent in Abtenau: "Schon jetzt funktioniert das Miteinander in Abtenau recht gut", sagt Claudia Tomasini. 24 Menschen mit Behinderung werden in Abtenau betreut, mehrere Betriebe, von den Voglauer Möbelwerken über Mode Lindenthaler bis zur Gemeinde selbst, nutzen Dienstleistungen bzw. Arbeitskräfte der Lebenshilfe. "Vor allem das Seniorenheim ist hier sehr offen", lobt Tomasini. Sebastian Pieper zum Beispiel unterstützt seit bereits neun Jahren den Hausmeister im Seniorenwohnhaus, Alma Velic hat gleich mehrere Außenarbeitsplätze (also außerhalb der Werkstätten).

Aber Luft nach oben gibt es immer: Pieper wünscht sich mehr Geld für die Arbeit, Velic noch mehr Optionen zum Arbeiten, die 19-jährige Sabrina Leitner wiederum hätte gern mehr Möglichkeiten, in verschiedene Tätigkeiten hineinzuschnuppern und privat mit jungen Leuten etwas zu unternehmen. Diese und weitere Anliegen besprachen die Selbstvertreter der Lebenshilfe anlässlich des Tages der Inklusion am 28. April mit Bürgermeister Johann Schnitzhofer (ÖVP), zudem wurde ihm der Leitfaden "Inklusion in den Gemeinden" überreicht. Dieser soll Gemeinden dabei unterstützen, die volle Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen.

"Wir müssen lernen im Alltagsgeschäft mehr darauf zu achten"

"Integration, da wird man von außen dazugeholt, man darf dabei sein. Bei der Inklusion ist man einfach dabei, in alle Bereichen, vom selbstbestimmten Wohnen über die Teilhabe an Vereinstätigkeiten bis zu Ausbildung und Beruf in inklusiven Betrieben", erklärt Ferdinand Eder, Leiter der Lebenshilfe-Werkstätten in Abtenau, den Unterschied.

Gemeinsam pflanzten der Bürgermeister und die Selbstvertreter einen Apfelbaum hinter dem Abtenauer Gemeindeamt, der in aller Öffentlichkeit auf das Recht behinderter Menschen auf Teilhabe und Inklusion in der Gesellschaft aufmerksam machen soll. Was eine inklusive Gemeinde ausmacht, z. B. inklusive Wohnmöglichkeiten, wohnortnahe Arbeitsplätze, kann auf den daran aufgehängten Tafeln abgelesen werden. "Wir müssen eben auch erst lernen, im Alltagsgeschäft auf solche Dinge zu achten", meinte Bgm. Schnitzhofer.