Ein "autofreier" Tag mit Autos

Bürgerliste will Gaisberg generell autofrei: im ersten Schritt ab der Zistel.

Die Bilanz von Gemeinderat Lukas Bernitz (Bürgerliste) fällt hart aus. "Neben vollen Wanderwegen und Bussen sorgte der autofreie Tag am Gaisberg auch für volle Parkplätze und gewohntes Verkehrschaos am Gipfel. Viele ignorierten die Sperre, von Kontrolle keine Spur", bilanzierte er am Montag.

Dem widerspricht Gaisberg-Koordinator Florian Kreibich: "Der Tag war von Anfang an als Tag der E-Mobilität tituliert." Es stimme, dass die Polizei keine Ressourcen für Kontrollen hatte. Aber: Er selbst habe zwei Wachdienst-Mitarbeiter eingeteilt, die in der ...