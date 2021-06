Ein Bach bedroht Bischofshofen, jetzt wird er verbaut

Der Gainfeldbach in Bischofshofen wird verbaut. Eine enorm wichtige Maßnahme, sagt der Projektleiter. Investiert werden über fünf Millionen Euro.

Anton Pichler steht am sanft dahinrieselnden Gainfeldbach. Der Leiter der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) für den Pongau weiß, wie schnell das Rinnsal zum reißenden Gewässer anschwellen kann. In der Bischofshofner Hochwasserchronik sind Vorfälle seit dem späten 18. Jahrhundert dokumentiert. An einer Katastrophe sei die Pongauer Stadt einige Male knapp vorbeigeschrammt, sagt Bgm. Hansjörg Obinger.

60.000 Kubikmeter Geschiebe können laut Gutachten im Bereich des Gainfeldbachs zusammenkommen, der Inhalt von 6000 voll beladenen Lkw. Nur zwei Drittel davon kann das ...