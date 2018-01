Ein Ball zum 91. Geburtstag des Rotary Club Salzburg

Ein volles Haus, wunderschöne Roben, elegante Smokings und eine glänzende Stimmung. Der Rotary Club Salzburg lud am Donnerstag anlässlich seines 91. Geburtstags zum zweiten Ball des Rotary Club ins Hotel Sacher Salzburg.

Da der Jubiläumsball vergangenes Jahr ein großer Erfolg war, fand dieses Jahr wieder der Ball statt. In ihrem Grußwort an den Rotary Club Salzburg bedankte sich Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf für das großartige Engagement. Die Mitglieder des Rotary Clubs übernähmen in Salzburg Verantwortung für die Gesellschaft.

Bürgermeister Harry Preuner unterstrich in seinem Grußwort: "Ich ziehe den Hut vor der Arbeit Ihres Vereins, vor dem langjährigen, ehrenamtlichen Engagement im Dienste und Interesse der Menschen in dieser Stadt.

Der Präsident des Rotary Clubs Salzburg, Rudolf Zrost, wies darauf hin, dass der Ball vor allem auch dazu diene, die sozialen Aktivitäten des Clubs verstärken zu können. "Feste sind nicht nur zum Feiern da - sie sollen auch Geld abwerfen, für jene Menschen die unsere Hilfe notwendig haben."

Der Rotary Club Salzburg wurde im Dezember 1926 gegründet. Derzeit hat er 95 Mitglieder. Er beteiligt sich einerseits an der Finanzierung von Projekten, die durch die weltweite Rotary Organisation betreut werden, andererseits stellt er auch gut dotierte Summen für seine Sozialprojekte in Salzburg zur Verfügung.

Mit seinem Sozialfonds "Not vor unserer Türe" unterstützt der Menschen nicht nur finanziell, sondern auch durch begleitende Maßnahmen und Beratungen, um eine nachhaltige Verbesserung der Lebensumstände der Betreuten zu erreichen. Das Club-Projekt "Rotary Music Kids", das vor wenigen Jahren in Kooperation mit dem Musikum Stadt Salzburg ins Leben gerufen wurde, ermöglicht es Kindern aus sozial schwächeren Familien, einen unkomplizierten Zugang zu Musik zu erhalten. Dadurch werde die Freude am Musizieren geweckt sowie die Konzentrationsfähigkeit und die Kreativität gefördert.

Im Jahr 1905 berief der Rechtsanwalt Paul P. Harris in Chicago das erste Rotary-Treffen ein. Seine Idee: Ein Club, der Fachleute verschiedener Berufszweige zusammenbringt, die in Freundschaft leben und die bei sozialen Projekten gemeinsam anpacken, wie er es von der Kleinstadt her kannte, in der er aufgewachsen war. An diesem historischen Meeting nahmen neben Harris noch drei weitere Personen teil.

Heute ist Rotary in 169 Ländern vertreten. Die ca. 35.500 Clubs haben etwa 1,2 Millionen Mitglieder, in Österreich gibt es 7000 Mitglieder. Jeder rotarische Club ist selbstständig. Alle Clubs verpflichten sich, den Zielen und Regeln von Rotary zu folgen.

Der Name Rotary leitet sich aus der ursprünglichen Praxis ab, sich im Rotationsprinzip in den Büros der Mitglieder zu treffen.





(SN)