Ein Berufsleben in Anekdoten: Ehemaliger Lehrer veröffentlicht seine Erinnerungen als Buch

"Fips" Huber war 38 Jahre lang Lehrer und Erzieher im Werkschulheim. Seine Erinnerungen an diese Zeit hat er jetzt - eineinhalb Jahre nach dem Pensionsantritt - in Buchform veröffentlicht.

Wenn Franz "Fips" Huber von seiner Zeit am Werkschulheim erzählt, tut er das stets mit einem Lächeln. Etwa, wenn er die Anekdote von der Exkursion ins ehemalige KZ Mauthausen zum Besten gibt. So sei man damals wegen einer Terminverschiebung nicht nur am 20. April (Geburtstag Adolf Hitlers) dort gewesen, sondern habe erst am Parkplatz das Wunschkennzeichen des gemieteten Reisebusses bemerkt: "SL-Adi 1".

Seit einem Jahr ist Huber in Pension. Der Abschied nach 38 Jahren als Lehrer für Mathematik ...