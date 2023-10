Ein neues Bild der Jagd zeichnen

Regisseur Wolfgang Tonninger hat eine Film-Dokumentation über die Jagd gedreht. Ganz nah an den Jägern und sehr poetisch gleichzeitig - in den Hauptrollen finden sich Abtenauer Waidmänner.

Er ist, gemeinsam mit Walter Fanninger, für Filme wie "Shadows of Light" (in Paris zur besten Independent Doku Europas ausgezeichnet), oder "Jedermann auf Reisen" - der bei Film-Festivals in New York und Toronto gewonnen hat, verantwortlich. Nun hat der in Bad Aussee geborene und in Abtenau lebende Filmemacher ein neues Werk fertiggestellt, das in Salzburg Kinopremiere feiert. "Wild im Gebirge. Meditationen über die Jagd" ist der Titel des Films, der versucht, den leisen Tönen der Jagd nachzugehen und dem Archaischen auf der Spur zu sein. Das Ganze passiert abseits historischer Vereinnahmungen. Auch die intensive Beziehung, die der Mensch im Gebirge mit dem Wilden, dem Ungezähmten eingeht, wird beleuchtet.

Als Hauptdarsteller konnte Tonninger bekannte Größen wie den Extremkletterer und Jäger Thomas Huber und Salzburgs Landesjägermeister Max Mayr-Melnhof, die Abtenauer Berufsjäger Toni Wintersteller sowie Hans und David Putz gewinnen. Abgerundet wird das Feld der Hauptdarsteller durch den Landwirt und Jäger Hans Thaler und Werner Brehm, einem Wirt und Gemeindejäger - beide kommen ebenfalls aus Abtenau. Hinter der Kamera standen der Abtenauer Tom Höll sowie Lothar Hofer und Vera Polaschegg. Im Schnitt unterstützte Harald Schwarzmann.

Es ist ein Film über das Alleinsein und die Ausgesetztheit des Menschen im Gebirge, sobald ausgetretene Pfade verlassen werden. Ein Film über den "Schweiß" des Jägers und den Schweiß beziehungsweise das Blut des Wildes. Aber auch das geheimnisvolle Band, das den Jäger mit der Natur verbindet und welches durch den Schuss immer wieder aufs Neue zerrissen wird, findet in diesem Film seinen Platz. Das Ergebnis sind intime Sichten auf die Jagd. Eine leise und einfühlsame Meditation über das Töten und die menschliche Beziehung zur Natur.

Selbst ist Wolfgang Tonninger kein Jäger, aber Alpinist. "Als Kletterer hat man automatisch mit der Jagd zu tun. In den Bergen bin ich oft fern von markierten Wegen unterwegs, da trifft man niemand oder Jäger", erklärt er. Die Nähe zur Natur, die Waidmänner haben, fasziniert Tonninger: "Gute Jäger sind Spurenleser. Sie lesen die Landschaft und kennen jedes Zeichen im Wald", erzählt der Filmemacher. Im Zuge der 14-tägigen Dreharbeiten hat sich auch sein Blick auf die Jagd geändert. Auch wenn er beim Drehen jede Positionierung vergaß: "Neugier schlägt Meinung. Wer Dokumentarfilm ernst nimmt, bewegt sich mit offenem Mund."

Der Film von Wolfgang Tonninger läuft im November in seiner ungekürzten 61-minütigen Fassung am Dienstag, 14. November, 20 Uhr beim Bergfilmfestival im Salzburger Das Kino. Extremkletterer Thomas Huber und Regisseur Wolfgang Tonninger sind als Live-Gäste auf der Bühne.