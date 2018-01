Ein Blick hinter den Glöcklerlauf

Drei Stunden ziehen 30 Mann beim Glöcklerlauf durch die Stadt, um Neujahrswünsche zu überbringen. Ihr Licht, ihr Stampfen und ihre Schellen vertreiben die Dämonen des alten Jahres.

Alexander Wieland weiß aus Erfahrung, wie fordernd die Teilnahme am Glöcklerlauf ist. Jahrelang ging er als Aktiver mit, heute begleitet er seine Kameraden beim Umzug als Organisator. Der Perchtenumzug ist für die Brauchtumsgruppe Jungalpenland und ihren Obmann Wieland ein Fixpunkt im Jahresgeschehen. Wochenlang haben sich die Mitglieder darauf vorbereitet, ihre zum Teil aus dem Vorjahr recht in Mitleidenschaft gezogenen Kappen restauriert und adaptiert. Vorigen Freitagabend war es wieder so weit. Gewandet ganz in Weiß, mit Kappen aus Seidenpapier auf dem Kopf, langen, bis ins Gesicht hängenden Pappmaché-Fransen und Schellengürteln, klappern dabei gut 30 Mann (ausschließlich Männer!) verschiedene Stationen ab. Ein Vorspion mit Kuhhorn - er heißt Peter Nußdorfer und ist der Sohn des Ehrenobmanns - kündigt jeden Halt an. Dort ziehen die Perchten dann einen Kreis auf, laufen Achter und erweisen den Bewohnern und Ehrengästen die Reverenz. Heißt: Sie überbringen ihnen Glück- und Segenswünsche für das neue Jahr. Besonders schön sei es jedes Jahr vor der Nonntaler Erhardkirche oder auf dem Kapitelplatz, wo der Erzbischof samt seinem Gefolge die Glöckler erwartet. Im Vorjahr habe man als Ehrbezeugung für den obersten Kirchenmann eine neue Kappe mit dem Wappen des Erzbistums gebaut, schildert Wieland, der in der Herrnau aufwuchs und heute in Moos lebt.

Anlässlich des großen Jubiläums im Vorjahr - der Verein veranstaltete seinen 50. Glöcklerlauf - kamen außerdem noch weitere Kappen dazu. Eine zeigt das Stadt-, eine das Landeswappen, eine dritte ein großes Kreuz. Ein im Verein aktiver Tischlermeister macht sich in puncto Konstruktion (Stichwort: Leichtigkeit) viele Gedanken. Die älteren Kappen zeigen Himmelssymbole wie Mond und Sterne, aber auch Kreise, den liegenden Achter oder die aktuelle Jahreszahl.

In Salzburg abgehalten wird der aus dem Salzkammergut stammende Brauch übrigens schon viel länger. Die "Gaisberger", ein mittlerweile ausgestorbener Verein, fragten die Jungalpenländer einst, ob sie aushelfen könnten. Es folgten laut Perchtenchronik Gespräche mit dem damaligen Landesobmann Kuno Brandauer und Tobi Reiser senior. Schließlich kam die Gruppe diesem Hilferuf nach, und wie das so geht - irgendwann wurde aus dem Provisorium eine fixe Einrichtung.

Die Zahl der Zaungäste ist - abhängig vom Wetter - durchaus beachtlich. "Diese Aufmerksamkeit freut uns", sagt Wieland, der mittlerweile auch seine beiden Söhne (13 und 15) einbindet: "Der eine geht als Glöckler, der andere als Klingelbeutel-Bub." Denn auch um eine Spende für den Verein bitten die Glöckler. Kulinarisch gehen sie auch nie leer aus. Das Tomaselli sperrt extra auf, um sie mit Würsteln und Heißgetränken zu versorgen. Vor dem Heimathaus serviert Hans Köhl aus Tradition Brot und Punsch.