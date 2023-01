Ein Bub sucht seine Maus - Polizei bitte um Mithilfe

Einen zweifellos ungewöhnlichen Mitfahndungsaufruf, gerichtet an die örtliche Bevölkerung, startete am Samstag die Polizeiinspektion (PI) Freilassing. In der launig formulierten Polizeiaussendung, die Schmunzelpotenzial hat, aber durchaus ernst gemeint ist, heißt es wörtlich: "Am 4. Jänner 2023 verlor ein kleiner Bub in der Innenstadt seinen treuen Begleiter. Es handelt sich dabei um eine orange Stoffmaus, ca. 30 cm groß. Bekannt aus Film- und Fernsehen als die Maus aus der Sendung mit der Maus."

Die verlorene Stoffmaus habe für den Buben einen nicht zu beziffernden emotionalen Wert, heißt es in der Polizeiaussendung weiters: "Sie hat ihn - seit sie sich gefunden haben - jeden Tag in den Kindergarten begleitet. Der Start ins Neue Jahr wäre für den Buben natürlich um so schöner, wenn er seinen treuen Freund wieder zurück bekäme. Darum geht die dringende Bitte der PI Freilassing an die Bürger: Helft mit und findet die Maus!!"

Etwaige Hinweise, die zum

Aufenthaltsort der Maus führen, bitte an die PI Freilassing - Tel.-Nr: 0049/8654/4618110. Die Maus könne außerdem jederzeit bei der Inspektion Freilassing abgegeben werden.