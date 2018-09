Ein chinesischer Konzern hat Gefallen an Atomic gefunden

Damit werden auch alte Erinnerungen wach. Am erfolgreichen Standort in Altenmarkt sind Pläne für eine Erweiterung samt Autobahnanschluss fix.

Die Nachricht schlug vergangene Woche fast wie eine Bombe ein: "Die Chinesen wollen Atomic übernehmen."

Seit 1994 ist der finnische Sportartikel-Konzern Amer Sports Eigentümer von Atomic. Amer Sports hatte bestätigt, dass es Übernahmegespräche mit dem chinesischen Rivalen Anta Sports gebe und dieser das Unternehmen kaufen wolle. Und mit ihm eben auch bekannte Marken wie Atomic, Wilson-Tennisschläger oder Salomon-Wanderschuhe. Ein offizielles Angebot könnte in einigen Wochen folgen. Die Chinesen wollen verstärkt ins Ausland expandieren und suchen nach etablierten Marken.

Der Altenmarkter Michael Walchhofer, ehemaliger Weltmeister im Abfahrtslauf, im Super-G und der Kombination, seit 2013 Vizepräsident des Österreichischen Skiverbandes, war einer der großen Atomic-Skifahrer. "Ich bin mit Atomic-Skiern aufgewachsen" schildert er im Gespräch mit den Pongauer Nachrichten. "Ich war das jüngste von sechs Kindern und irgendwann, wann, das weiß eigentlich keiner, habe ich darauf Ski fahren gelernt. Wir waren natürlich alle infiziert von dem Material und haben jedem Rennläufer, der damit gefahren ist, die Daumen gehalten."

Siege auf Atomic wie etwa vom US-Amerikaner Bill Johnson 1984 in Sarajevo seien daher immer Siege für die Region gewesen. "Als kleiner Bua war ich stolz darauf, wenn ich wieder einmal Abziehbilder von Atomic ergattern konnte. Oder als ich einen Jogginganzug mit dem Schriftzug der Firma geschenkt bekam. Ich bin 1994, nach dem umstrittenen Konkurs von Alois Rohrmoser, noch Europacup gefahren. Ich war gerade mit einem Servicemann von Atomic unterwegs, als es hieß, dass Atomic an den finnischen Konzern Amer Sports verkauft werde", erinnert er sich. "Wir fragten uns natürlich sofort, was passiert jetzt mit uns und Atomic in der Region." Doch obwohl das mit dem Konkurs von Rohrmoser damals ein extrem diskutiertes Thema war, sei alles gut weitergelaufen. "Atomic ist jetzt seit gut 60 Jahren doch eine Erfolgsgeschichte und hat den Skimarkt verändert. Wenn auch viele Firmen am Weltmarkt geschrumpft sind, so wurde das bei Atomic mit Bravour gemeistert."

Spitzenläufer wie Höflehner, Nierlich, Giradelli oder Annemarie Moser-Pröll waren natürlich genauso prägend für die Marke.

Diese habe sich mittlerweile äußerst positiv im Qualitätsbereich positioniert und zusätzlich mit Produkten wie Skischuhen, Brillen oder Helmen Erfolge eingefahren.

"Die Mitarbeiter von Atomic, die machen einen großen Teil des Erfolges aus", meint Walchhofer. "Jeder Erfolg auf Atomic ist noch immer ein gefühlter Pongauer Erfolg." Er sehe auch positiv in die Zukunft: "Amer Sports hat so viel in den Standort Altenmarkt investiert. Das lässt natürlich ebenso hoffen, dass alles so weitergeführt wird wie bisher."

Etwas, das auch Altenmarkts Bgm. Rupert Winter (ÖVP) bestätigt: "Wir haben in den letzten Jahren intensiv mit der Firma zusammengearbeitet bezüglich einer Erweiterung des Standortes. Dazu gehörte auch ein neues Verkehrskonzept mit einer eigenen Autobahn- und Bahnanbindung. Das Land hatte eine Studie für künftiges Potenzial von Gewerbeflächen in Auftrag gegeben. Es wurden in einem großen Bereich neue Flächen ausgewiesen. Nach vielen Jahren der Adaption stellten wir vor 14 Tagen - auf Wunsch der Firma Atomic - die geplante Erweiterung des Standorts mit teilweise 20 Meter Bauhöhe auf die Tagesordnung unserer Gemeindesitzung." Vergangenen Mittwoch wurde das dann beschlossen: "Wir machen da jetzt Nägel mit Köpfen. Die Grundbesitzer sind schon im Boot und es gibt einen gemeinsamen Termin mit dem Verkehrslandesrat und der Asfinag."

Verunsicherung sei vor allem wegen der chinesischen Investition in Gaißau-Hintersee da "und natürlich ist ein finnischer Konzern uns Europäern näher". Doch Atomic werde mit nächstem Jahr groß ausbauen und der Autobahnanschluss sei im Plan.

Franz Schenner, Vordenker im Netzwerk Winter und ein absoluter Insider der Szene, sagt auf Anfrage der Pongauer Nachrichten: "Es ist ein Angebot, das gestellt wurde. Eigentlich muss man den Chinesen ja dankbar sein - denn der Börsenwert des Unternehmens stieg stark an.

Fakt ist: Die Generalversammlung des Konzerns muss erst darüber abstimmen, ob man darauf eingeht. Fakt ist auch, dass es keine andere Skifirma in Europa gibt, die derart gut aufgestellt, klar strukturiert und organisiert ist. Auch was die Logistik betrifft. Eine Fabrik irgendwo auf eine Wiese zu stellen, ist das eine. Der amerikanische Skihersteller K2 hat das in China getan - und sich wieder zurückgezogen.

Es braucht sozusagen ,Snow-how'. Das besitzt man bei Atomic in hohem Maße. Um den Standort im Pongau mache ich mir überhaupt keine Sorgen." Nachsatz: "Jedes Angebot zur Übernahme von Atomic ist letztlich auch als eine Wertschätzung für ein Unternehmen und seine Mitarbeiter zu sehen."