Ein Elefant in der Stadt: Neues Buch über die Geschichte des Salzburger Kaiviertels und des Nonntals

Erstmals liegt eine Stadtteilgeschichte zu den beiden Welterbequartieren vor. Verbindende Klammer ist heute die Universität. Im August 1900 trampelte sogar ein Elefant durchs Nonntal.

In Mülln startete die Planungsabteilung der Stadt Salzburg 2017 die Dialogreihe "Leben im Welterbe". Dabei wird die Geschichte des jeweiligen Stadtteils aufgearbeitet, zugleich werden Entwicklungsperspektiven aufgezeigt. Begleitet wird der Dialog von Bürgerbefragungen, Interviews, Vorträgen, Ausstellungen und Stadtteilführungen. Als Ergebnis erschien 2019 in der Schriftenreihe des Stadtarchivs ein Buch über Mülln. Spannenden Lesestoff über zwei weitere Welterbequartiere bietet auch das Buch, das nach Abschluss des zweiten Stadtteildialogs zu Kaiviertel und Nonntal erschienen ist. Am Mittwochabend wurde die reich bebilderte, 500 Seiten ...