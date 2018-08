Ein enormes Polizeiaufgebot begleitete die Belgrad-Fans

Lautstark zogen am Mittwochabend rund 1500 serbische Schlachtenbummler von der Altstadt zur Red-Bull-Arena. Sie wurden von mehreren hundert Polizisten eskortiert.

Schlachtgesänge, emporgestreckte Hände, bunter Rauch durch Pyrotechnik und viel Bier: Am Mittwoch kurz nach 17.30 Uhr setzte sich der Zug der serbischen Fans von der Griesgasse in der Salzburger Innenstadt aus in Bewegung. Über Müllner Hügel, Gaswerkgasse und Kleßheimer Allee ging es zum Stadion nach Wals-Siezenheim. Eskortiert wurden die Fans von Roter Stern Belgrad von einem Polizei-Großaufgebot: Es dürften mehrere hundert Beamte gewesen sein, die die Schlachtenbummler des serbischen Fußballmeisters im Auge hatten: mehrere Züge der Einsatzeinheit, Beamte des Ordnungsdienstes, szenekundige Beamte und Verkehrspolizisten.