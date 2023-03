Ein etwas anderes Passionsspiel in Oberalm

Als "Vorspiel" zum Palmklang-Festival gastiert das Salzburger Passionssingen in der Pfarrkirche.

2022 widmete sich das Oberalmer Palmklang-Festival mit einer Auftragskomposition dem Thema Passion, 2023 wird am Palmwochenende ein ganzes Passionssingen in der Oberalmer Pfarrkirche aufgeführt.

2022 widmete sich das Oberalmer Palmklang-Festival erstmals im großen Stil dem Thema Passion. War es damals eine Auftragskomposition, so wird am Palmwochenende 2023 gleich ein ganzes Passionssingen aufgeführt: Josef Radauer, langjähriger Leiter des Salzburger Hirtenadvents und des Salzburger Passionssingens, gastiert mit seinem Ensemble am 30. März in der Oberalmer Pfarrkirche. Auch der Kirchenchor Oberalm wird an der Aufführung mitwirken.

Im Stück "In Paradisum" wird die biblische Passionsgeschichte nicht - wie sonst meist üblich - aus heutiger Sicht erzählt, ...