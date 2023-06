Ein Ex-Funktionär beklagt Praktiken der Schülerunion

Kurz vor den Wahlen zur Landesschülervertretung wurden Listen der Schülerunion Salzburg mit personenbezogenen Vermerken publik. Der Bundesobmann spricht von einem Einzelfall.

Die Sitzung des Landesschülerparlaments im Salzburger Chiemseehof war am Freitag von kurz zuvor publik gewordenen Vorwürfen an die ÖVP-nahen Schülerunion überschattet. An die Öffentlichkeit gelangten sie durch einen Ex-Funktionär aus Salzburg, der im Jänner aus der Schülerunion ausgetreten ist. "Mandatare missbrauchen ihre Funktion in der Landesschülervertretung, um für ihren Machterhalt an wahlkampfrelevante persönliche Daten zu kommen", lautet einer der Vorwürfe. Als Grundlage dienten die Namen auf den Anmeldelisten für das Schülerparlament vom Jänner. Vermerkt sind darauf viele Jugendliche aus den ...