Ein Fest für 1300 Jahre Rupert und Erentrudis

Das Jahr 718 wird als das Sterbejahr der heiligen Erentrudis und ihres Onkels, des heiligen Rupert, angenommen. Die Erzdiözese würdigt das am 24. September, gleichzeitig lädt sie zum Zukunftsfest.

Eine ganze Reihe von Gründen für Feierlichkeiten hat die Erzdiözese Salzburg in den kommenden Tagen. Einerseits begeht sie das 50-jährige Jubiläum der Verbundenheit mit den Partner-Diözesen in Bokungu-Ikela (DR Kongo), San Ignacio de Velasco (Bolivien) und Daegu (Südkorea). Weiters beschließt die Kirchengemeinschaft eine große Etappe des kirchenintern abgelaufenen Strukturprozesses, an dem zahlreiche Katholiken aus allen Pfarren ehrenamtlich mitgearbeitet haben, mit einem Zukunftsfest. "Es haben so viele Menschen unermüdlich mit ihren Ideen und Vorstellungen zu diesem positiven Prozess beigetragen", freut sich Dominik Elmer, Referatsleiter für Stadtpastoral der Erzdiözese.