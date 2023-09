Ein Festakt mit der Justizministerin für den neuen Chef der Salzburger Staatsanwaltschaft

Bereits seit Mai steht der knapp 52-jährige Andreas Allex an der Spitze der Salzburger Anklagebehörde. Vier Monate später, am Freitag, erfolgte nun seine - formelle - Amtseinführung. Allex folgt als Chef der Anklagebehörde Barbara Fischer nach. Fischer stand 43 Jahre in Diensten der Justiz - sie hatte die Anklagebehörde zuletzt viereinhalb Jahre lang mit viel Herzblut und Leidenschaft geleitet.

Viele hochrangige Vertreter aus Justiz, Exekutive und Politik versammelten sich am Freitag im Schwurgerichtssaal des Salzburger Landesgerichts zur feierlichen wie verspäteten Amtseinführung von Andreas Allex, des neuen Leiters der Staatsanwaltschaft (StA) Salzburg. Der neue Chef der Salzburger Anklagebehörde - mit 22 Staatsanwältinnen und Staatsanwältin die fünftgrößte in Österreich - hatte die Leiterposition nämlich bereits am 1. Mai übernommen: als Nachfolger der tags zuvor in die Pension gewechselten Barbara Fischer (65), die der StA Salzburg seit November 2018 vorstand und die insgesamt fast 43 Jahre lang in der Justiz diente, davon 39 Jahre als Staatsanwältin.

Der neue StA-Leiter und seine Vorgängerin kommen aus dem Salzkammergut

Zum Festakt mit der formellen Amtseinführung des Bad Ischlers Allex und der formellen Verabschiedung der Gmundnerin Barbara Fischer in den Ruhestand war auch Justizministerin Alma Zadić (Grüne) angereist. Die Ministerin betonte, dass die Leitung der Salzburger Anklagebehörde bei dem knapp 52-jährigen Allex "in sehr besonnenen Händen" liege. Der neue StA-Chef habe von seiner sehr engagierten Vorgängerin ein "gut bestelltes Haus" übernommen, das unter anderem von "gegenseitiger Wertschätzung" der Kolleginnen und Kollegen untereinander getragen sei. Zadić, seit Jänner 2020 Justizministerin, versprach zudem, sich "auch in Zukunft für eine gute Personal- und Ressourcenausstattung in der Justiz" einsetzen zu wollen. Tatsächlich herrschte etwa Ende 2018, als Barbara Fischer die Leitung der StA Salzburg übernommen hatte, nach langjährigen Einsparungen eine sehr prekäre Personalsituation - vor allem beim nichtrichterlichen Personal in der jetzt rund 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter starken Salzburger Anklagebehörde. Nicht zuletzt durch den Einsatz Fischers für mehr Personal und Budget hat sich die Situation deutlich gebessert.

Andreas Allex: Vom gelernten Elektriker zum Leiter der Staatsanwaltschaft

Der neue StA-Leiter Allex weist eine ungewöhnliche wie beeindruckende Vita auf: Er erlernte nämlich zuerst den Beruf des Elektrikers, ehe er sich umorientierte, die HAK-Matura absolvierte und das Jusstudium absolvierte. Seit 2006 ist der als "ruhig, stets sachlich und unaufgeregt" beschriebene Andreas Allex als Staatsanwalt in Salzburg tätig, Ende 2018 war er zum Ersten Stellvertreter der Leiterin ernannt worden. Als besondere Herausforderung für "seine" Behörde erachtet Allex, "die Bekämpfung der neuen Kriminalitätsformen im Bereich der Internet- und Cyberkriminalität". Mittlerweile sei es Tätern möglich, "eine Vielzahl an Straftaten binnen kürzester Zeit zu begehen".

Barbara Fischer: 39 Jahre lang Staatsanwältin mit Leidenschaft

Seine nun im Ruhestand befindliche Vorgängerin, Barbara Fischer, wünschte ihrem Nachfolger "eine sichere und glückliche Hand bei der Führung der Anklagebehörde". "Justiz-Urgestein" Fischer blickte zudem auf 43 Jahre im Dienste der Justiz "mit unglaublich viel Veränderungen" zurück: So hätten sich nicht nur die Kriminalitätsformen etwa gegenüber den 80er und 90er Jahren stark geändert, sondern es habe "Gott sei Dank auch eine Stärkung der Opfer- und auch der Beschuldigtenrechte gegeben".

Kritische Worte fand die vormalige StA-Leiterin auch. So beklagte sie, dass unter anderem die (Straf-)Anzeigenkultur "aus den Fugen geraten ist". Unliebsame Kontrahenten würden dadurch rasch in ein schiefes Licht gerückt. Generell sei in der Gesellschaft "auch die Gesprächskultur aus den Fugen geraten". Der persönliche Diskurs und Gedankenaustausch untereinander sei "leider oftmals nicht mehr vorhanden". Abgesehen davon blicke sie auf eine tolle Zeit mit tollen Mitarbeitern "beim besten Dienstgeber, den es gibt" zurück.

Bezogen auf Fischer hob die Justizministerin hervor, dass die langjährige Juristin in ihrer Zeit als Leiterin der StA Salzburg "dort das Wir-Gefühl gestärkt und die Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefördert" habe. Zudem sei während Fischers Amtszeit "die Zahl der erledigten Fälle deutlich gestiegen und die Verfahrensdauer insgesamt gesunken".

Im Rahmen des feierlichen Festaktes überreichte Friedrich Hintersteininger, Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Linz, dem neuen StA-Salzburg-Leiter dessen Ernennungsdekret.