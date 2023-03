Ein Film fürs Ehrenamt

Plus

"Schwarzach Trail - der Film" feiert am 18. März seine Premiere im Schwarzacher Festsaal. "Der Film handelt nicht nur vom Schwarzach Trail. Er soll die Leidenschaft, das Herzblut und die Emotionen, die in den Trailrun-Sport und in unser ehrenamtlich organisiertes Laufevent fließen, zeigen", beschreibt Fredl Zitzenbacher, der selbst im Film mitgewirkt hat.

BILD: SN/SW/ZITZENBACHER Georg Kreer und Fredl Zitzenbacher bilden ein wahres Dream-Team hinter und nun auch vor der Kamera.