In Bruck an der Glocknerstraße in Salzburg ist es am Samstagnachmittag zum Absturz eines Flugzeuges gekommen. Um welche Art von Fluggerät es sich handelt, konnten Polizei und Feuerwehr noch nichts sagen. Die Einsatzkräfte waren noch unterwegs zur Unfallstelle. Ebenso wenig gab es Infos über mögliche Opfer.

Quelle: SN, Apa