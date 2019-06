Mangels eigener Vereine spielen viele Kinder aus Aigen und Parsch beim USK Elsbethen Fußball. Zum Gedenken an einen verdienten Funktionär findet am Samstag ein großes Fußballfest statt.

