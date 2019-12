Ein ganzes Musikerleben bei der TMK Golling

Ein seltenes Jubiläum feierte kürzlich Rudi Harlander mit der Trachtenmusikkapelle Golling.

Als "Urgestein" eines Vereins wird man heutzutage schnell einmal bezeichnet. Die Gollinger Trachtenmusikkapelle (TMK) ehrte am vergangenen Samstag jedoch eines ihrer Mitglieder, das diesen "Titel" mehr als verdient hat: Rudi Harlander begann seine "Laufbahn" (und Musikerkarriere) 1959 beim traditionellen Anspielen am 1. Mai und saß auch beim heurigen Cäciliakonzert in Golling am vergangenen Samstag mit seiner Tuba noch in den Reihen der Kapelle. "Er war immer dabei, wenn es ihm möglich war, und das, obwohl er mit seiner Musik auf der ganzen Welt unterwegs war", lobt TMK-Obmann Othmar Tschuschnigg.

Musikalisch seit der Jugend hochaktiv

Denn Harlander ließ es nicht beim musikalischen Hobby: Spätestens nach seinem Präsenzdienst bei der Militärmusik war die Entscheidung für eine Musikerlaufbahn gefallen. Schon neben dem Studium in den 1960er-Jahren am Salzburger Mozarteum (Kontrabass und Tuba) spielte er am Kontrabass als Substitut beim Mozarteumorchester und nahm mit der "Camerata Academica" sogar an Tourneen nach Japan und in die USA teil. Aber auch in der Unterhaltungsmusik war er immer sehr aktiv, mit den "Tennengauer Buam" spielte er bei unzähligen Festen und Hochzeiten.

"Mein Hauptinstrument war immer der Kontrabass"

"Mein Hauptinstrument war immer der Kontrabass, den habe ich auch am Mozarteum zuerst fertig gemacht und bin dann in die Tuba eingestiegen, weil ich es für die Musikschule gebraucht habe", erzählt Harlander. Später unterrichtete er 30 Jahre lang Kontrabass, Tuba und Tenorhorn am Musikum Mondsee - davon profitiert auch die Gollinger Kapelle: Regelmäßig vor Konzerten legt er mit dem Bassregister Sonderschichten ein.

"Er hat nie auf die TMK Golling vergessen"

Und der 73-Jährige, der mittlerweile in Obertrum lebt, ist nach wie vor musikalisch sehr aktiv: Neben der Trachtenmusikkapelle Golling spielt er auch beim Austrian Festival Symphony Orchestra von Reinhold Wieser mit, bei den Salzburger Mozartsolisten, einem auf Mozart-Werke spezialisierten Kammerorchester, beim Salonorchester Bad Ischl, mit dem er seiner Leidenschaft für Wiener Operettenmusik frönt, und beim Salzburger Tanzorchester, wo er zeigt, dass er auch mit Jazz, Swing und Rock 'n' Roll vertraut ist. "Insgesamt sind es immer noch ungefähr 30 Konzerte pro Jahr", sagt Harlander.

Neben all den anderen Engagements habe er aber immer seine Wurzeln bedacht: "Er kann auf ein erfülltes Musikerleben zurückblicken, hat aber neben großen Erfolgen mit namhaften Orchestern nie auf die TMK Golling vergessen", freut sich Obmann Tschuschnigg.