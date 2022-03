Ein halbes Berufsleben im Dienst der Stadt Nachrichten

20-jähriges Jubiläum: Sigrid Scharf

"Wie die Zeit verfliegt", sagt die Kollegin in der Teeküche zu mir: "In einem halben Jahr bin ich in Pension." Wie schnell die Zeit vergeht, wird uns außerdem immer besonders bewusst, wenn sich Jubiläen jähren. 20 Jahre sind die Stadt Nachrichten nun alt, seit 20 Jahren schreibe ich (abzüglich zweier kurzer Babypausen) für den Titel. Das Kürzel vips ist ein aus dem Mädchennamen abgeleiteter Spitzname. Vor 20 Jahren bot dieser Job eine Riesenchance für ein Landkind, das eben dabei war, sein Studium abzuschließen (was es trotz bester Absichten nie mehr gemacht hat). Eine qualifizierte Abbrecherin nannte mich der erste Chefredakteur, der selbst nichts anderes war. Heute blicke ich mit Dankbarkeit und Demut auf diese Aufgabe. Der Anspruch, als Ergänzung zum landesweiten Lokalteil der Salzburger Nachrichten die kleinräumigen Nachrichten aus den einzelnen Stadtteilen zu kitzeln, ist derselbe geblieben. Die Haltung auch: Hohe Identifikation mit dem Titel ist wichtig. Man muss wissen, wofür man kämpft. Niemals aber darf die Zeitung zum persönlichen Selbstbedienungsladen verkommen. Sich nicht größer machen, als man ist, aber auch nicht kleiner.

Auch der kleine Journalismus ist wichtig

Nie werde ich die bedropste Miene eines Mitarbeiters vergessen, als eine sehr unsensible Person ihn bei einem Termin gefragt hat, ob die Story auch "in einer richtigen Zeitung" erscheine. Im Nachhinein haben wir über die Episode herzlich gelacht. Mag sein, dass es hier nicht um den ganz großen Journalismus geht, aber auch der kleine ist wichtig. So mancher Kollege absolvierte bei den Stadt Nachrichten seine ersten journalistischen Gehversuche: um nur den heutigen ZIB-Moderator Tobias Pötzelsberger zu nennen, der bei uns am liebsten über aufkommende Salzburger Bands berichtete. Auch in Richtung Tageszeitung hat sich die oder der eine oder andere verabschiedet.

Vor allem die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass nichts selbstverständlich ist. Es ist gut, sich diese Tatsache von Zeit zu Zeit in Erinnerung zu rufen.

Produktionstechnisch ist in diesen 20 langen und doch so kurzweiligen Jahren kein Stein auf dem anderen geblieben. Als ich mir als Gasteinerin seinerzeit meine ersten Sporen bei den Pongauer Nachrichten verdient habe (und für das Vorstellungsgespräch den Religionsunterricht geschwänzt habe), haben wir die Layouts tatsächlich noch auf Papier gezeichnet - Seite für Seite mit Lineal und schwarzem Filzstift. Die Hände waren immer dreckig von der Arbeit. Heute passiert das alles längst aus einem Guss, am Bildschirm, es braucht keine Seife.

In die Welt des Bewegtbildes eintauchen ..

Wir haben uns im weltweiten Netz unsere Communitys aufgebaut, wir versenden Newsletter, um unseren Lesern Gusto auf die neue Ausgabe zu machen. Außerdem sind wir dabei, in die Welt des Bewegtbildes einzutauchen. Auch hier führt kein Weg zurück, immer geht es nur nach vorn. In diesem Punkt braucht es eine Kraftanstrengung, die das Wohlwollen verschiedener Abteilungen im Haus bedingt - in der Wochen- wie der Tageszeitung. Diese Mitstreiter sind gefunden. Erst in der Vorwoche konnten wir die ersten QR-Codes im Blatt implementieren, etwas, das uns allen durch die Pandemie sehr vertraut geworden ist. Jetzt bekommt, wer mag, zu den ersten regionalen Printartikeln bereits per Knopfdruck ein kurzes Video serviert. Ein paar videoaffine Kollegen/-innen sind schon ausgemacht. Also steht zu erwarten, dass auch der Bewegtbild-Anteil sukzessive mehr werden wird. Und für Kreative tut sich hier in der Tat eine ganz neue Welt auf.

Aber so sehr sich die Dinge auch ändern mögen und welche Welle wir auch reiten, für eines wird es im Lokal- und Regionaljournalismus wohl nie Ersatz geben: für das direkte Gespräch und den persönlichen Austausch mit den Menschen. Das ist gut so. Denn darauf versteht sich die Truppe in Orange ganz besonders.