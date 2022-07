Ein Halleluja auf das Ehrenamt

Die Bibelwelt war sein zweites Zuhause. Dafür wurde Karl Heinz Meischl vom Erzbischof geehrt.

Auch wenn man sich nicht einig ist, wie viele ehrenamtliche Stunden der gelernte Kellner Karl Heinz Meischl tatsächlich abgeleistet hat - "An der Bibelweltkassa waren es auf jeden Fall mindestens 3000", weiß Museumsleiter Eduard Baumann. Um den Besuchern einen schönen Einstieg in die Führungen zu bereiten, hat Meischl sogar hebräische Bibelverse auswendig gelernt. Nebenbei engagierte er sich intensiv beim Blauen Kreuz Österreich (christliche Suchtkrankenhilfe). Er traf viele Menschen, die wieder weg sind, doch die Erinnerungen bleiben für immer in seinem Gedächtnis.

Erzbischof Franz Lackner bedankte sich kürzlich mit einer Urkunde bei Meischl für sein außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement. Die Freude darüber stand ihm sichtlich ins Gesicht geschrieben. Auch wenn es Meischl keineswegs leicht fiel, gab er den Bibelwelt-Schlüssel vergangenen Mittwoch an seinem 75. Geburtstag endgültig ab. Grund: Der langjährige Wahlsalzburger verabschiedet sich in den Ehrenamts-Ruhestand, weil seine Kräfte nachlassen. "Die Türen zur Bibelwelt stehen Karl Heinz natürlich immer offen", versichert Baumann. Denn auch der Bibelwelt-Leiter weiß, dass das Ehrenamt für Meischl nicht nur ein Zuhause, sondern eine wahre Bereicherung war: Seine beiden Kinder sind weit weg, Frau hat er keine mehr. Nachfolger für ihn ist noch keiner in Sicht - Baumann hofft, dass sich noch jemand findet.