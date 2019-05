Ein harter Job auf sehr vielen Ebenen

Die Stadtpolizei bekam viel Kritik ab, vor allem nach den Gemeindewahlen. Dazu kamen noch "dumme Gerüchte und Unwahrheiten".

Mit viel Vorschusslorbeeren wurden sie vor einem halben Jahr empfangen, die fünf Stadtpolizisten. Anfang März sah die Welt für sie plötzlich anders aus. Es hagelte Kritik. Verschärft wurde diese im Gemeindewahlkampf. Die ÖVP ortete im Wirken der Stadtpolizei sogar einen Hauptgrund für ihre Wahlniederlage.

Vom Freund und Helfer wurden die Polizisten verbal zu Prügelknaben. Obwohl sie nur ihren Job machten, sagt Anton Scheibner, der Dienstälteste des Quintetts. "Kritik ist natürlich nicht angenehm. Nach den Wahlen waren es aber schon herbe Tetschn." Vor allem in der intensiven Phase des Wahlkampfes wurden viele Geschichten erzählt, etwa, dass die Stadtpolizei bei Beerdigungen Friedhofsbesucher, die auf dem Gehsteig parken, abstrafen würde. "Unsinn", sagt dazu Anton Unterluggauer, Leiter der Verwaltung im Stadtamt, und führt aus: "Ich möchte klar festhalten: Das ist nicht passiert." Wie kommt es zum Gerücht? Unterluggauer: "Es gab einen Fall, wo nach einer Beerdigung Leute zum Seewirt gegangen sind. Ein Auto stand ein, zwei Stunden im Parkverbot. Dann wurde es aufgeschrieben - nicht während der Beerdigung. Es gab dann viel Stille Post in der Öffentlichkeit. Solche Geschichten ärgern mich. Es gibt noch so eine Sache, nämlich dass wir vor Schulen strafen würden. Tatsächlich war es so, dass uns die Thumersbacher Schulleitung angerufen hat, weil es vor der Schule verkehrsmäßig chaotisch zuging, die Mütter am liebsten ins Klassenzimmer fahren würden. Ähnlich ist es in Schüttdorf und beim Kindergarten Berggasse. Bisher ist das nicht kontrolliert worden, jetzt schauen wir hin. Es geht ja um die Sicherheit der Kinder. Ich denke, spätestens in ein, zwei Jahren wird das besser sein."

Die Stadtpolizisten werden sich weiter auf ihre vorgegebenen Aufgaben konzentrieren, sagt Anton Scheibner. Er sieht die Sache mittlerweile mit etwas Humor: "Andere bauen Mist und wir müssen uns rechtfertigen." Aber mit der Politik habe man sich ausgesprochen und von der Bevölkerung gebe es auch viel Zuspruch.