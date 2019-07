Nachverdichten anstatt abzureißen lautet die Devise in der ehemaligen Weberei Hesse in Puch. Denn für die Eigentümer ist der Bau eine familiäre Herzensangelegenheit.

Acht loftähnliche Wohneinheiten sollen in der vor gut 30 Jahren geschlossenen Weberei eingerichtet werden. Am 3. August (9 Uhr bis 13 Uhr) können Interessierte das Projekt in der Schulstraße 90 besichtigen. Die acht Holzboxen sind bereits eingebaut, die Außenwände inklusive ...