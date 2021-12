Ein Hilferuf: "Advent, Advent, die Pflege brennt"

In der "stillsten" Zeit im Jahr sind sie nicht still: Rund 110 Personen setzten in Zell am See ein Zeichen für bessere Arbeits- und Rahmenbedingungen in den Gesundheits-, Pflege- und Sozialberufen.

SN/sw/andreas rachersberger Bei weihnachtlichem Ambiente wurden klare Botschaften verbreitet – hier in der Seegasse. Unter anderem hieß es: „Applaus ist zu wenig!“ Und: „Die Pflege ist am Ende!“