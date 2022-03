"Ein himmlisches Geschenk"

"Grenzenlos fliegen" schenkt Menschen mit schweren Schicksalsschlägen oder Handicaps unvergessliche Momente durch Tandemflüge.

Paragleiter-Pilot Chris breitet seinen Tandemschirm auf dem Boden am Startplatz am Bischling aus und sortiert die dünnen Schnüre. Heute heißt es vorläufig einmal warten für Fluggast Julia. Denn auch wenn die Tandempiloten äußerst erfahren sind, müssen auch die Windverhältnisse perfekt passen. Denn Sicherheit geht immer vor und an diesem Tag herrscht stärkerer Föhnwind.

Julia ist gelähmt und sie sitzt geduldig im Rollstuhl. Sie verwirklicht heute mit "grenzenlos fliegen" einen ihrer Träume, erzählt sie: "Ich wollte schon als junges Mädchen den Drachen-Flugschein machen." Eine schwere Erkrankung, nämlich Multiple Sklerose, machte das leider unmöglich. Doch an diesem speziellen Sonntag fliegt sie mit dem routinierten und qualifizierten Tandempiloten Chris vom Bischling (Werfenweng).

Drei weitere erfahrene Paragleiter packen mit an: Sie helfen Julia in ein speziell optimiertes Gurtzeug, laufen seitlich mit Julia und Chris den steilen Starthang hinunter und ersetzen so Julias Beine, bis der Gleitschirm sich nach nur wenigen Sekunden in die Lüfte erhebt.



SN/sw/riedler So wird der Traum vom Fliegen ermöglicht

"Grenzenlos fliegen", das sind einige wenige, aber dafür sehr erfahrene und engagierte Piloten, unterstützt von den Bergbahnen Werfenweng: "Paragleiter haben ein Bewusstsein dafür, wie privilegiert wir sind", meint Alois Rettenbacher, einer der Initiatoren. Sie unterstützen daher Menschen mit Schicksalsschlägen oder Handicaps aller Art und ermöglichen ihnen kostenlos positive Erlebnisse, "verknüpft mit Lebensfreude". "Wir haben das Glück, friedlich in einer intakten Natur leben zu dürfen. Wir möchten Menschen, die es nicht einfach haben, glückliche Augenblicke schenken." Dafür wollen sie kein Geld: "Wenn jemand dennoch ebenso etwas geben will, dann kann man das gerne mit einer Spende für Pater Klaus und sein Hilfsprojekt ,para-niños' für die ärmsten Kinder in Bolivien tun", meint Rettenbacher.

Die Menschen mit den unterschiedlichsten Bürden, die mit "grenzenlos fliegen" in die Luft gehen dürfen, sind unglaublich dankbar. Manche von ihnen sind mehrfach vom Schicksal geprüft, viele von ihnen sind Kinder, andere wieder Palliativpatienten, "die nicht mehr mit so glücklichen Momenten gerechnet haben. Sie sind uns zumeist so unendlich dankbar. Ihre Freude ist auch unsere. Sehr oft fließen die Tränen bei den Begleitern."



SN/sw/riedler .... nur wenige Minuten später geht es in die Luft.

Eindrucksvoll ist auch das bedingungslose Vertrauen der Menschen mit Behinderung in die Piloten. "Leider haben wir eine lange Liste von Wartenden", bedauern die Piloten, da sie nur einige wenige sind.

Die Bergbahnen Werfenweng unterstützen das Hilfsprojekt jedenfalls großzügig mit kostenlosen Tickets für die Betroffenen.

"Ich habe vom Himmel auf die Erde gesehen. Das schönste Erlebnis meines Lebens", schwärmte ein Fluggast nach seinem Tandemflug. Auch Julia ist begeistert: "Es war traumhaft", meint sie gleich nach ihrer sanften Landung im Tal. "Immer, wenn ich traurig bin, sehe ich mir das Video vom Flug an", schrieb ein anderer Fluggast seine Dankesworte an das "grenzenlos fliegen"- Team, "ich zehre noch sehr von diesem Erlebnis. Ihr seid wirklich Engel auf Erden, dass ihr Menschen so viel Freude bereitet."

Grenzenlos fliegen für Pater Klaus

Weitere Infos zu "grenzenlos fliegen"

unter www.grenzenlosfliegen.net;

E-Mail: info@grenzenlosfliegen.net



Die Tandempiloten fliegen für Menschen mit Handicaps kostenlos.

Mögliche Spenden der Fluggäste gehen an das Hilfsprojekt von Pater Klaus

www.pater-klaus.at

IBAN: AT63 3500 4000 0221 2116

BIC: RVSAAT2S004