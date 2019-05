"Die Wahrheit haut oft amoi eini wia a Hocknhieb." So ist es dem Holzhans passiert. Gerhard Greiner spielt ihn im Stück "Die goldene Axt", das am Freitag die Uraufführung im Kleinen Theater feiert.

Holzhans hat einiges mitgemacht. Er arbeitet als Holzhacker in einem Dorf, wird von einem ausländischen Unternehmen aus seinem Job gedrängt. Da er sich weder anpassen noch kooperieren will und sein Einmann-Unternehmen auch nicht modernisiert, verliert er all seine Kunden.

...