Ein Jahrhundert für bestes Wasser in Grödig

1920 haben sich Grödiger Bürger zusammengetan, um die Versorgung mit Wasser, dem wichtigsten Lebensmittel, in der Gemeinde zu sichern.

Die Feierlichkeiten sind buchstäblich ins Wasser gefallen, dennoch begeht die Gemeinde Grödig dieser Tage ein besonderes Jubiläum. Vor genau 100 Jahren wurde die Wassergenossenschaft Grödig gegründet.

So kurz nach dem 1. Weltkrieg herrschte unsägliche Not, auch die Gemeinde hatte kein Geld. "Aber es ging um das wichtigste Lebensmittel überhaupt, das Wasser. Schließlich haben mutige Grödiger Bürger - erst um die 30, später etwa 70 - zusammengelegt und die Grödiger Wassergenossenschaft gegründet. Bis heute ist die Genossenschaft in Selbstverwaltung ...